Происшествия 01 марта 2023, 16:34 Петербургская гимназистка обвинила учительницу в избиении Учителя в Петербурге заподозрили в избиении девочки на уроке РИА «Новости»

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Ученица одной из гимназий Санкт-Петербурга пожаловалась, что ее избила учительница. Информация попала в СМИ, на что оперативно отреагировала администрация Василеостровского района города. Там заверили, что школьница вела себя дерзко, поэтому и возник конфликт. Обстоятельства случившегося уточняются.

«По словам очевидцев, ученица дерзила педагогу и не давала тетрадь на проверку, возник конфликт. В медкабинет обращений не было», — добавили в пресс-службе.

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По данным администрации, в школе теперь идет разбирательство. По факту случившегося обещают принять адекватные меры реагирования. Ситуацию также взял под контроль отдел образования.

Одна из учениц гимназии рассказала изданию «Подъем», что учительница математики, которую обвинили в избиении, якобы и раньше поднимала руку на детей.

По словам школьницы, преподаватель может вытолкать из класса, даже залезть в рюкзак. Словом, ведет себя слишком эмоционально.

«Многие родители недовольны, но ее не увольняют в связи с тем, что у нас и так нет одного учителя по математике», — добавила она.

По информации «Фонтанки», пострадавшей школьнице 15 лет. Она самостоятельно обратилась в медучреждение. При осмотре у нее выявили легкие ушибы, после чего отпустили домой. В полицию семья ученицы не обращалась.

Источник 78.ru уточнил, что к делу уже подключились следователи, а в комитете по образованию настаивают на том, что учительницу уволили.