18 января 2023, 13:03
Ученица 9-го класса несколько раз ударила ножом одноклассницу в Дагестане
В Дагестане правоохранители завели уголовное дело по факту ранения школьницы в селе Муги. Об этом сообщило ИА Nation News.
Учащаяся девятого класса во время урока математики схватила нож и нанесла своей однокласснице несколько ударов.
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Девочку с травмами увезли в больницу. Сейчас в случившемся разбирается полиция. О состоянии пострадавшей не сообщается.
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Школьники
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