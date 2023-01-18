Происшествия 18 января 2023, 13:03 Ученица 9-го класса несколько раз ударила ножом одноклассницу в Дагестане

Читать 360tv в

В Дагестане правоохранители завели уголовное дело по факту ранения школьницы в селе Муги. Об этом сообщило ИА Nation News.

Учащаяся девятого класса во время урока математики схватила нож и нанесла своей однокласснице несколько ударов.

Реклама

Девочку с травмами увезли в больницу. Сейчас в случившемся разбирается полиция. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Реклама