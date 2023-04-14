Происшествия 14 апреля 2023, 11:12 Учеников спецшколы в Екатеринбурге насиловали по «зоновским» понятиям E1.ru: учеников спецшколы в Екатеринбурге насиловали другие подростки в качестве наказания РИА «Новости»

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Ученики специальной школы в Екатеринбурге подвергались изнасилованию со стороны сверстников. Об это изданию E1.ru сообщил адвокат одного из подзащитных Георгий Краснов.

Правозащитник объяснил, что в спецшколе содержат совершивших преступления подростков до 14 лет. По его словам, преступления совершались с подачи одного из преподавателей.

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«Он учил детей „зоновским понятиям“ и рассказывал про касты. Ставил вопросы о том, чтобы „опустить“ или „зачуханить“, то есть, совершить половой акт. Двое ребят постарше насиловали в сентябре–октябре одного из мальчиков, заставляя его заниматься оральным сексом. Пострадавшего допросили, он все подтвердил», — сказал Краснов.

Адвокат отметил, что известно и о других жертвах. Один из потенциальных подозреваемых сбежал из спецшколы, второго задержали.

Ранее сообщалось, что два старшеклассника из школы в Новой Москве надругались над другим учеником.