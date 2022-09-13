Пожар из-за короткого замыкания в школе в Каспийске сняли на видео | 360°

Эксклюзив 13 сентября 2022, 14:54 Поделиться Telegram

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Viber Пожар из-за короткого замыкания в школе в Каспийске сняли на видео Учеников школы в Каспийске экстренно эвакуировали из-за короткого замыкания

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Учеников школы № 1 в Каспийске эвакуировали из-за короткого замыкания. ЧП произошло в старом корпусе здания, рассказала «360» директор учебного заведения Фериде Алиева.

В момент возгорания дети шли из столовой. Учителя быстро сориентировались и вывели всех на улицу. Последствия быстро устранили, поэтому уже через 40 минут учебный процесс возобновился.

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«Никто не пострадал, за считаные минуты все устранили. Произошло короткое замыкание. Персонал школы использовал огнетушители. Никаких последствий. [У нас] старая школа, с 1936 года функционирует, является памятником культурного наследия», — рассказала собеседница «360».

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Директор добавила, что новая администрация города в этом году обеспокоилась вопросом, чтобы включить здание в федеральный проект по капитальному ремонту. Требуется составить проектную документацию, оценить состояние школы, пояснила она.

Алиева уточнила, что в школе меняли проводку, но, по словам электриков, возгорание возникло внутри стены старого корпуса.

«Загорелась старая проводка, сейчас окончательные выводы пока не могут делать. Но сначала [специалисты] должны разобрать эту стену. Они пытаются найти. В момент ЧП сработала пожарная сигнализация, учителя вывели детей», — заключила директор.

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