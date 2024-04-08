08 апреля 2024, 15:37
Учеников и сотрудников школы на Кубани эвакуировали из-за пожара
Пожар вспыхнул на территории школы в Новороссийске Краснодарского края. Обошлось без пострадавших, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Огонь охватил одноэтажное здание общепита. Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров. Учеников и сотрудников учреждения вывели на улицу.
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В ликвидации возгорания были задействованы 16 спасателей и четыре единицы техники. Организована проверка.
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