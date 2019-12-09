Учеников и сотрудников эвакуировали из школы Югры из-за ложного сообщения о бомбе
Учебное заведение в Нижневартовске эвакуировали из-за информации о теракте. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на УМВД по ХМАО.
«На месте работали кинологи и саперы. Взрывное устройство пока не обнаружено», — пояснили в МВД. Источник издания отметил, что о бомбе в школе заявили в единую дежурно-диспетчерскую службу Нижневартовска.
«Голос говорящего явно был детский, при этом на фоне тоже был слышен детский смех», — заметил он.
Из школы эвакуировали 35 сотрудников и 84 ребенка. Сотрудники правоохранительных органов установили личность сообщившего о бомбе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Администрация Нижневартовска уточнила, что учащиеся вернутся в образовательное учреждение завтра.