Учеников и сотрудников эвакуировали из школы Югры из-за ложного сообщения о бомбе

«На месте работали кинологи и саперы. Взрывное устройство пока не обнаружено», — пояснили в МВД. Источник издания отметил, что о бомбе в школе заявили в единую дежурно-диспетчерскую службу Нижневартовска.

«Голос говорящего явно был детский, при этом на фоне тоже был слышен детский смех», — заметил он.

Из школы эвакуировали 35 сотрудников и 84 ребенка. Сотрудники правоохранительных органов установили личность сообщившего о бомбе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Администрация Нижневартовска уточнила, что учащиеся вернутся в образовательное учреждение завтра.