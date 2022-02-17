Учеников и сотрудником школы № 5 в Надыме эвакуировали из-за перемотанного скотчем пакета

Всех учеников и сотрудников школы № 5 в Надыме пришлось эвакуировать в экстренном порядке из-за подозрительного пакета, перемотанного скотчем. Об этом сообщило издание «Красный Север».

О подозрительной находке правоохранительным органам сообщил охранник школы. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии и кинологи с собаками вывели всех учащихся и педагогов на улицу, написало ИА Nation News.

Как позже выяснилось, это были обычные учения. Оперативным службам необходимо было отработать действия в случае возникновения экстренной ситуации.