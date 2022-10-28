Ученики школы в Красноярске жестоко избили первоклассника из-за аскорбинки | 360°

Эксклюзив 28 октября 2022, 14:14 Ученики школы в Красноярске жестоко избили первоклассника из-за аскорбинки Красноярские школьники избили первоклассника в пах за отказ принести витаминки РИА "Новости"

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Ученики школы №78 в Красноярске избили ученика первого класса за отказ принести витамины, ребенок получил травмы. Об этом «360» сообщила мама пострадавшего Вероника.

По ее словам, в избиении сына приняли участие как одноклассники, так и ученики четвертого класса. Нападавшие потребовали от ребенка аскорбинку, но получили отказ и избили его. Удары наносили ногами в область паха.

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«Я и сама толком не знаю, из-за чего все произошло. Требовали что-то, вроде аскорбинку. Сейчас сын дома лежит с температурой из-за этого. Он пострадал как физически, так и психологически. Не может ходить, мошонка распухла. Мы прикладываем компрессы, но он писать толком не может даже», — отметила женщина.

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Ситуация повлияла и на психическое состояние первоклассника. Если раньше он был миролюбивым, то после избиения стал очень раздражительным и нервным. В настоящее время мальчик не ходит в школу, восстанавливаясь дома под присмотром родителей. Последствия ударов между ног отразились на здоровье мальчика.

«Врачи сами не понимают, что нас ждет в дальнейшем, но последствия на будущее уже большие. Опухоль мы убираем, температура поднялась, если поднимается еще — будем скорую вызывать. Понимаете, что такое — ударить между ног?» — сказала Вероника.

Родители пострадавшего написали заявление в полицию и управление образования. В дальнейшем они планируют переводить ребенка в другое учебное заведение. Визиты правоохранителей из-за избиения негативно восприняли в школе. Директор пообещал оспаривать поданное заявление, защищая честь учеников и учителей.

Вероника предположила, что причина столь агрессивного поведения кроется в воспитании напавших, которым не занимались их родители.

«Мы сами небогато живем, но у моих детей есть все. Мы не бьем их, а объясняем словами», — добавила она.

В дальнейшем родители пострадавшего первоклассника намерены привлечь к ответственности виновных инцидента, рассчитывая в этом вопросе на полицию.

«Главное сейчас, чтобы здоровым ребенок стал. Дай бог, нам поможет полиция разобраться», — заключила мама мальчика.

Пресс-служба красноярской прокуратуры сообщила на официальном сайте, что в связи с избиением мальчика начали проверку.

Согласно данным правоохранителей, мальчика избили три одноклассника и три мальчика из другого класса за отказ поделиться аскорбиновой кислотой.

«Прокуратура даст оценку деятельности сотрудников образовательного учреждения и подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции, при наличии оснований примет меры реагирования», — сообщили в ведомстве.