Ученики Школы космонавтики отравились под Красноярском

В Красноярском крае, в городе Железногорске, отравились 11 детей из Школы космонавтики. Одного ребенка госпитализировали. Об этом сообщило краевое управление СК РФ.

Сообщение об отравлении учащихся 8–11-х классов Школы космонавтики поступило следственным органам в понедельник. Одного ребенка положили в больницу, остальным была оказана необходимая помощь, сообщили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. В школе изымают образцы пищи, берутся смывы рук персонала. На месте происшествия совместно со специалистами межрегионального управления ФМБА работает следственно-оперативная группа.

Это уже не первый случай отравления детей из Школы космонавтики за последний месяц. В марте в медпункт с жалобами на боли в животе обратились 17 учеников в возрасте от 15 до 17 лет. Из них трое были госпитализированы. Кроме того, в том же месяце в нескольких школах Красноярска произошло массовое отравление детей салатом из свежих овощей. Всего пострадал 91 ученик в возрасте от семи до 14 лет, из них 56 детей были госпитализированы.