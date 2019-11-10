Ученики пяти российских школ массово отравились

Учащиеся пяти школ Краснодарского края массово отравились и были отправлены в больницу, сообщили в региональном Минздраве. Причины отравления пока не сообщили. Со школьниками работают медики.

Массовое отравление произошло накануне, 9 ноября в городе Кропоткин. Вначале в инфекционнное отделение местной больницы поступили 28 школьников. На следующий день, 10 ноября госпитализированы еще 13 человек. Всего сейчас под наблюдением врачей в больнице находится 41 учащийся. В больницу попали школьники разного возраста.

«По поручению губернатора министерством здравоохранения Краснодарского края в город Кропоткин направлены специалисты Специализированной клинической детской инфекционной больницы», — рассказали в региональном Минздраве.

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По предварительным сведениям, пострадали дети из кропоткинских школ № 11, 7, 44, 45, 17. Состояние школьников остается стабильным. Тяжелых больных среди них нет. Медики разбираются в произошедшем.

Число пострадавших к моменту публикации новости увеличилось до 51. Все дети госпитализированы с признаками кишечной инфекции, сообщил сайт издания «Подъем». Следственный комитет возбудил уголовное дело.