Ученики челябинской школы вернутся к очным занятиям после карантина

Ученики челябинской школы №42 возвращаются к очным занятиям. Дети находились на домашнем обучении с 12 апреля из-за заболевшего коронавирусом педагога. Об этом рассказал «Царьград».

Учитель заболел еще в каникулярное время, поэтому не успел заразить никого из учеников, хотя он довольно плотно взаимодействовал с другими учителями. Именно на основании этого Роспотребнадзор принял решение о переводе на самоизоляцию и временном изменении системы обучения. Администрация учебного заведения, чтобы предотвратить дополнительные случаи заражения, отправила на дистанционный формат всю школу.