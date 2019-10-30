Ученик выстрелил из пистолета в московской школе

«В полицию поступило сообщение о том, что 29 октября один из учеников образовательного учреждения Войковского района Москвы принес с собой травматическое оружие и произвел выстрел внутри здания», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

Школьник хотел похвастаться оружием и застрелил друга Подробнее

В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов изъяли травматический пистолет. Оказалось, что он принадлежит отцу несовершеннолетнего стрелка.

Полицейские составили в отношении владельца оружия материалы по факту административного правонарушения.

Проверку проводит местное подразделение по делам несовершеннолетних.

Более подробной информации о случившемся пока нет.