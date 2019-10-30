Ученик выстрелил из пистолета в московской школе
Полиция начала проверку по факту стрельбы общеобразовательной школе Войковского района Москвы. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, школьник принес с собой на занятия травматический пистолет отца и выстрелил в пол.
«В полицию поступило сообщение о том, что 29 октября один из учеников образовательного учреждения Войковского района Москвы принес с собой травматическое оружие и произвел выстрел внутри здания», — приводит агентство текст сообщения ведомства.
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В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов изъяли травматический пистолет. Оказалось, что он принадлежит отцу несовершеннолетнего стрелка.
Полицейские составили в отношении владельца оружия материалы по факту административного правонарушения.
Проверку проводит местное подразделение по делам несовершеннолетних.
Более подробной информации о случившемся пока нет.