  • Ученик выстрелил из пистолета в московской школе

    30 октября 2019, 12:29

    Андрей Иванов

    Полиция начала проверку по факту стрельбы общеобразовательной школе Войковского района Москвы. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, школьник принес с собой на занятия травматический пистолет отца и выстрелил в пол.
    Ученик выстрелил из пистолета в московской школе

    «В полицию поступило сообщение о том, что 29 октября один из учеников образовательного учреждения Войковского района Москвы принес с собой травматическое оружие и произвел выстрел внутри здания», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

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    В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов изъяли травматический пистолет. Оказалось, что он принадлежит отцу несовершеннолетнего стрелка.

    Полицейские составили в отношении владельца оружия материалы по факту административного правонарушения.

    Проверку проводит местное подразделение по делам несовершеннолетних.

    Более подробной информации о случившемся пока нет.