Ученик седьмого класса поджег унитаз в школьном туалете Челябинска

В среду, 20 апреля, в школе № 54 в Челябинске начался пожар. На место выехала пожарная бригада. Было установлено, что семиклассник с помощью керосина поджег унитаз в школьном туалете.

Как пишет kursdela.biz со ссылкой на сведения издания 74.RU, в настоящее время правоохранительные органы устанавливают все подробности происшествия.

Директор школы сообщила, что устроивший пожар ученик из благополучной семьи. Ранее школьник не нарушал правила учебного учреждения.

По словам директора, семья малолетнего хулигана среднестатическая: мама и папа ребенка работают, контролируют учебу сына и его поведение, посещают родительские собрания. Если мальчик получает тройки, его родители взаимодействуют с педагогами.

Представители школы заверили, что в результате пожара никто не пострадал. Школьному имуществу также не было нанесено никакого урона.

Правоохранители отметили, что на учете по делам несовершеннолетних поджигатель не числился.

Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу с провинившимся семиклассником и другими учащимися.

Виновника данного инцидента поставят на педагогический учет.