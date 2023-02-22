Происшествия 22 февраля 2023, 14:59 Ученик католической школы напал с ножом на преподавателя во Франции BFM: преподавательница испанского скончалась после нападения ученика с ножом

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Шестнадцатилетний ученик католического колледжа-лицея Святого Фомы Аквинского напал с ножом на преподавателя испанского языка. Все произошло в городе Сен-Жан-де-Люз во Франции утром 22 февраля. Об этом сообщил телеканал BFM.

«Ранение в грудину. Остановка сердца. Рана оказалась несовместима с жизнью 50-летней учительницы. Около 11:30 прокуратура объявила о ее смерти», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, подросток страдал психическим расстройством. Якобы перед преступлением он слышал голоса, призывающие к убийству.

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Министр образования и по делам молодежи Пап Ндиайе выехал в Сен-Жан-де-Луц. Прокурор Байонны также проведет пресс-конференцию в течение дня. Позже ожидается выступление прокурора Байонны.

Ранее стало известно, что предшествовало обезглавливанию французского учителя Самюэля Пати в Париже. Как выяснилось, девушка, пожаловавшаяся отцу о якобы «исламофобии» преподавателя, отсутствовала на уроке, где Пати показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.