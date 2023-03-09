Происшествия 09 марта 2023, 22:15 Учебный автомобиль столкнулся с Nissan Qashqai в Екатеринбурге

Читать 360tv в

ДТП произошло в Екатеринбурге. Там столкнулись иномарка и учебный автомобиль. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГИБДД по региону.

Реклама

Авария случилась на перекрестке улиц Шаумяна и Ясной. Водитель учебного автомобиля Renault не уступил дорогу во время поворота, из-за чего столкнулся с Nissan Qashqai. В результате автомобили отбросило на тротуар. В результате травмы получил инструктор автошколы. Его доставили в медицинское учреждение.