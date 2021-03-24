Учебная граната оторвала школьному учителю пальцы в Дагестане

Накануне в школе города Хасавюрт произошел взрыв запала учебной гранаты. В результате преподаватель лишился четырех пальцев. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, взрыв запала произошел при разборе учебной гранаты РГД-5. Происшествие случилось в учебном классе СОШ № 10 в 16:10 23 марта. Учреждение расположено по адресу: улица Датуева, дом 70.

В результате 37-летнего преподавателя по ОБЖ доставили в больницу с оторванными четырьмя пальцами.

Сотрудники правоохранительных органов с места происшествия изъяли скобу, корпус учебно-имитационного взрывателя и кольцо. Информации о пострадавших среди школьников не поступало.

В середине декабря грузинские полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в жилом доме в одном из густонаселенных районов Тбилиси. По предварительным данным, в деле был замешан семейный конфликт. Злоумышленник пришел выяснять отношения с бывшей женой. Переговоры с мужчиной длились больше двух часов.