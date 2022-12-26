Происшествия 26 декабря 2022, 14:42 Участвовавшего в проверке приюта в Кемерове пожарного арестовали до 24 февраля

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Суд отправил в СИЗО пожарного инспектора Романа Плета по делу о пожаре в приюте в Кемерове, где погибли 22 человека. Он проведет в ожидании приговора два месяца.

В ночь на 24 декабря в приюте для бездомных на Таврической улице в Кемерове произошло возгорание. Как выяснилось, ночлежка работала нелегально. Приют основал пастор Евангельской христианской церкви Кемерова Андрей Смирнов.

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По предварительным данным, пожар произошел из-за неправильного использования печи. В результате погибли 22 постояльца. Следственный комитет Кемеровской области обвинил в халатности инспектора Романа Плета. По версии следствия, он не организовал и не провел внеплановую проверку в приюте.

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«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, то есть до 24 февраля 2023 года», — сказал судья.

Сам Плет вину не признает. Ранее по этому же делу задержали организатора приюта Андрея Смирнова. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Во время заседания подсудимый полностью признал свою вину.