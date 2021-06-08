Участок уральской трассы закрыли из-за обрушения моста

На трассе Курган - Челябинск обрушился пешеходный мост. Из-за этого временно закрыто движение на 253-м километре трассы Р-254. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, пешеходный переход обрушился из-за самосвала, у которого не был опущен кузов.

«Кузов транспортного средства поднялся при проезде под модульным пешеходным переходом, в результате чего сооружение обрушилось на проезжую часть», — уточнили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В результате никто не пострадал. На месте ДТП работают дорожные службы. Они устраняют последствия аварии.