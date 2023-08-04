Происшествия 04 августа 2023, 12:11 Участок трассы М-5 «Урал» перекрыли из-за горящей фуры Ura.ru: участок трассы между Челябинском и Екатеринбургом перекрыли из-за ДТП с фурой Пресс-служба МЧС

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Опрокинувшаяся и загоревшаяся фура стала причиной перекрытия участка трассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом. О дорожной аварии сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный главк МЧС.

В ведомстве уточнили, что причиной опрокидывания фуры с последующим возгоранием, по предварительным данным, стало столкновение с другим грузовым автомобилем.

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Перекрыли трассу в районе деревни Караболка, уточнило издание. Сроки восстановления движения пока не озвучили.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции заявили, что уточняют данные о происшествии.

В минувший четверг, 3 августа, крупное ДТП с грузовым автомобилем произошло в Подмосковье на 73-м километре трассы М-4 «Дон».

По данным прокуратуры, водитель Renault Premium столкнулся с грузовиком. От удара обе машины врезались в отбойный брус и рухнули с моста.