Участок семьи инвалидов из Кемерова завалило снегом. Администрация отказалась откапывать их дом

Дом пенсионеров в деревне Дедюево Кемеровской области оказался весь в снегу. Пара утверждает, что не может выехать в больницу и аптеку из-за нерасчищенной дороги. Однако в администрации поселения заявили, что это не в их компетенции.

«Снега много навалило. Мы завалены снегом. У мужа вторая группа инвалидности, а мне в этом году сделали операцию по онкологии. Мы не можем откопаться, чтобы в больницу съездить. Общественный транспорт у нас не ходит. Все отказываются помочь. Снегу — выше гаража (2,5 — 3 метра)», — рассказала «360» владелица дома Ирина.

Она уточнила, что до ближайшей остановки нужно идти семь километров. По ее словам, к ним приходил участковый и немного открыл дверь, весь снег убирать не стал. Женщина просит прислать трактор, который быстро все убрал бы.

«Администрация послала нас куда подальше. Говорит: „Берите лопату и копайте“. При этом мне больше двух килограммов поднимать нельзя», — добавила Ирина.

«360» связался и с администрацией деревни. Там заявили, что уже сделали все для этого дома. Например, супруги могут самостоятельно выходить в магазин.

«Центральная дорога вся прочищена. Сегодня мы в очередной раз выезжали в деревню Дедюево и заходили в магазин, где продавец подтверждает, что они каждые два дня приходят и закупают пиво больше чем по десять литров и тропинка у них через гараж. Есть следы, где они выходят. Придомовую территорию мы не чистим. Согласно правилам благоустройства, мы прочищаем только центральные улицы», — заявила начальник территориального управления Марина Алексеева.

Тем не менее она отметила, что вопрос семьи все еще рассматривается.