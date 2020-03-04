Участницы запрещенной секты свели с ума послушницу

«В ходе деятельности ячейки 43-летняя женщина получила серьезное психическое расстройство. В связи с этим три жительницы области признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а одна из них также в создании организации, посягающей на личность и права граждан», — уточнили в пресс-службе УФСБ.

Обвиняемые получили заключение в колонии общего режима сроком от двух до 2,5 года.

Участники секты выступали за отказ от любой медицинской помощи. Их лидеры самостоятельно проводили «лечения» и «очищения». Во время этих сеансов они окуривали благовониями и били плетьми пациентов.

Если такой процесс не излечивал сектантов, их отправляли в паломничество по кладбищам Курганской области и на юге Казахстана. Тот, кто трижды побывал в паломничестве, становился святым.