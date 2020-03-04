    04 марта 2020, 10:52

    Участницы запрещенной секты свели с ума послушницу

    Ольга Ситникова

    Три женщины из запрещенной религиозной секты в городе Коркино Челябинской области свели с ума другую участницу. Сектанток наказали лишением свободы в колонии общего режима. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на УФСБ по региону.

    «В ходе деятельности ячейки 43-летняя женщина получила серьезное психическое расстройство. В связи с этим три жительницы области признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а одна из них также в создании организации, посягающей на личность и права граждан», — уточнили в пресс-службе УФСБ.

    Обвиняемые получили заключение в колонии общего режима сроком от двух до 2,5 года.

    Участники секты выступали за отказ от любой медицинской помощи. Их лидеры самостоятельно проводили «лечения» и «очищения». Во время этих сеансов они окуривали благовониями и били плетьми пациентов.

    Если такой процесс не излечивал сектантов, их отправляли в паломничество по кладбищам Курганской области и на юге Казахстана. Тот, кто трижды побывал в паломничестве, становился святым.