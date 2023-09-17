Происшествия 17 сентября 2023, 13:54 Участницу Московского марафона откачали после клинической смерти Врачи спасли участницу Московского марафона, испытавшую клиническую смерть РИА «Новости»

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Жительница Москвы испытала во время массового забега по столице клиническую смерть, но ее сумели вернуть к жизни врачи. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Девушка принимала участие в десятикилометровом марафоне, когда ей неожиданно стало плохо, в итоге бегунья потеряла сознание.

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Подоспевшие вовремя медики зафиксировали у нее состояние клинической смерти, однако врачи сумели реанимировать участницу забега. Пострадавшую госпитализировали.

Информации о том, почему именно бегунье стало плохо, пока не поступало.

Московский марафон проходит в столице десятый раз, участники забега пересекали центр города и бежали мимо основных достопримечательностей Москвы: сталинских высоток, Большого театра, здания ФСБ, Политехнического музея, Кремля и храма Христа Спасителя.