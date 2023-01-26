Происшествия 26 января 2023, 18:59 Участницу банды автомобильных мошенников будут судить в Петербурге

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В Петербурге задержали одну из участниц мошеннической схемы, с помощью которой у водителей воровали машины. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Банда орудовала в Петербурге. Несколько ее членов открыли офис в Красногвардейском районе под видом агентских услуг по продаже автомобилей. Они находили объявления и предлагали владельцам машин помощь. Доверчивые водители отдавали мошенникам свои авто, документы на них и ключи. Преступники же реализовывали чужое имущество, но деньги присваивали себе. Владельцам иногда перечисляли небольшие суммы и давали ложные обещания.

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Таким образом мошенники нажились на восемь миллионов рублей. Еще у двоих владельцев взяли предоплату общей суммой 760 тысяч рублей и исчезли. Теперь участницу банды ждет суд, а организатора всей схемы ищет полиция.