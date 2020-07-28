Участница смертельной драки в Барнауле рассказала свою версию произошедшего

По ее словам, конфликт завязался из-за того, что мужчина с инвалидностью начал оскорблять ее и ее спутников. Также она утверждает, что на самом деле проблем со здоровьем у него нет.

Женщина рассказала, что погибший, который якобы защищал инвалида, первый ударил по лицу ее подругу, чемпионку по кикбоксингу. Также по словам спортсменов, теперь им поступают угрозы убийством.