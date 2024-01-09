Происшествия 09 января 2024, 11:54 Участница смертельной аварии в Новгородской области рассказала о плохой видимости на дороге

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Участница массовой аварии с погибшими, которая произошла на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области, поделилась деталями случившегося. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам автомобилистки, на дороге была плохая видимость из-за снега.

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«Я была за рулем, супруг мне сказал тормозить, мы видели впереди развернутую фуру, мы ушли к обочине, остановились, но сзади прилетели машины, мы попали в ДТП уже стоящие», — отметила девушка.

Она также добавила, что после столкновения водители стали выходить из транспортных средств и помогать пострадавшим. Напомним, травмы получили 17 человек. Еще четверо, в том числе ребенок, погибли.