Участниц Pussy Riot задержали в Швейцарии за попытку разрисовать бордюр

Полиция Швейцарии задержала участниц панк-рок-группы Pussy Riot Марию Алехину, Люсю Штейн и Тасо Плетнер. Об этом девушки рассказали в своих соцсетях.

Происшествие случилось в столице страны — городе Берн. Участниц Pussy Riot задержали за то, что они пытались рисовать граффити на бордюре. Девушек доставили в отделение полиции, но позже отпустили.

По данным РЕН ТВ, Алехину и Штейн объявили в России в федеральный розыск. В июле объявили в розыск еще одну участницу коллектива — Анну Кузьминых.

В апреле суд заменил Алехиной условный срок на реальный по делу о нарушении санитарных норм. Ее адвокат отмечал, что исполнительница покинула Россию.

Группа Pussy Riot известна неоднократными скандальными историями. Одна из самых громких произошла в 2012 году, когда коллектив устроил танцы в храме Христа Спасителя в Москве.