Происшествия 16 февраля 2024, 19:42 Участников тюменской перестрелки задержали в Самаре СК: двух участников перестрелки во дворе жилого дома арестовали в Тюмени РИА «Новости»

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Центральный суд арестовал двух фигурантов уголовного дела о стрельбе во дворе жилого дома в Тюмени в новогодние праздники. Обвиняемые находились в розыске, их поймали в Самаре, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Перестрелка произошла 5 января на улице Муравленко. Участниками конфликта стали уроженцы одной из республик Закавказья. Их объявили в федеральный розыск.

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По данным МВД, задержанные в ходе перестрелки применили огнестрельное травматическое оружие. В результате пострадал 38-летний мужчина, ему понадобилась помощь медиков. Также в ходе покушения на убийство ранение получил еще один человек.

Тюменский суд Тюмени ранее арестовал еще одного из участников этого конфликта, который сообщил о местонахождении двух мужчин, после чего на них напали подозреваемые.

Ранее группа вооруженных пистолетами злоумышленников напала на водителя в Тюмени. Их задержали на месте преступления.