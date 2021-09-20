Участников потерявшейся в Томской области экспедиции спасли и вернули домой

Участники пропавшей ранее в Томской области экспедиции благополучно вернулись домой в Томск. Об этом сообщили «Известия».

«Последние десять дней погода каждый день такая была, дожди, дожди. Мне кажется, снег даже лучше, он не мокрый. Мы ремонтировали в болоте по пояс машину. Варили сваркой и так далее. Я одевался тепло», — рассказал руководитель экспедиции Алексей Гапонов.

Экспедиция стартовала 1 сентября этого года. Всего в ней принимали участие десять человек. 10 сентября организатор экспедиции рассказал ГУ МЧС России по Красноярскому краю о том, что маршрут завершен и группа возвращается домой.

Однако 17 сентября жительница Томска сообщила, что ее 16-летний сын и бывший супруг, которые являлись членами экспедиции, перестали отвечать на звонки. По ее словам, последний звонок поступил вечером 11 сентября. МЧС начало поисковую операцию.

Уже 18 сентября экспедиция вышла на связь. Об этом сообщала представитель томского отделения Русского географического общества. Она рассказала, что экспедиция сошла с маршрута.