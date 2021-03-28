Участников ночной вечеринки у Казанского собора привлекли к административке. Видео

Сотрудники полиции в Петербурге пресекли ночную вечеринку у Казанского собора, где автомобилисты громко слушали музыку и танцевали. На шестерых человек составили административные протоколы, сообщила «Фонтанка».

Сообщения о нарушении общественного порядка поступили в полицию в воскресенье после полуночи. Очевидцы рассказали, что на площади у Казанского собора несколько автомобилистов громко слушали музыку, которая раздавалась из их машин. Полицейские тут же прибыли к месту и разогнали шумную тусовку. Шесть человек привлекли к административной ответственности, сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Молодые петербуржцы собрались у колоннады Казанского собора, чтобы отметить первое весеннее потепление. Разгоряченные владельцы заниженных Lada и тюнингованных иномарок припарковали свои авто полукругом и включили музыку. Молодые люди и девушки устроили танцы. Вскоре приехали несколько машин ДПС.

Петербургские власти ранее продлили запрет на работу ночных клубов и дискотек, а также проведение публичных мероприятий до 30 апреля. Такие изменения в постановление правительства о мерах по борьбе с коронавирусом внес губернатор Александр Беглов.