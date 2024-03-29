Происшествия 29 марта 2024, 01:56 Участников канала нелегальной миграции задержали в Петербурге Полиция задержала в Петербурге пять причастных к махинациям с мигрантами РИА «Новости»

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Руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов в Петербурге, его заместителя и еще трех подозреваемых задержали по делу в организации нелегальной миграции. Об этом представитель МВД Ирина Волк сообщила в Telegram-канале.

«Задержали пятерых подозреваемых: руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов Санкт-Петербурга и его заместителя, а также работниц сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы», — отметила она.

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Сейчас следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения для трех фигурантов в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбудили по статье «Организация незаконной миграции».

По данным МВД Москвы, из столицы в прошлом году депортировали 42 тысячи мигрантов, писал RT. На миграционный учет в Москве поставили более двух миллионов иностранных граждан.