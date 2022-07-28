28 июля 2022, 23:25
Участников группы Mirror в Гонконге придавило упавшим экраном. Видео
В Гонконге на музыкантов Mirror во время многотысячного концерта рухнул экран
Два солиста гонконгской группы Mirror получили травмы после падения огромного демонстрационного экрана на сцену. Инцидент произошел во время концерта, за ним наблюдали с трибун тысячи поклонников.
В Сети появилось видео, на котором конструкция приземлилась прямо на исполнителя. На помощь ему бросился другой артист, но тут же оказался сбит с ног. Фанаты были шокированы происходящим.
К пострадавшим приехали медики. Солистов госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии.
В октябре прошлого года в Большом театре декорация придавила Евгения Кулеша во время представления. Актер скончался на месте.