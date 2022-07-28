Участников группы Mirror в Гонконге придавило упавшим экраном. Видео

Два солиста гонконгской группы Mirror получили травмы после падения огромного демонстрационного экрана на сцену. Инцидент произошел во время концерта, за ним наблюдали с трибун тысячи поклонников.

В Сети появилось видео, на котором конструкция приземлилась прямо на исполнителя. На помощь ему бросился другой артист, но тут же оказался сбит с ног. Фанаты были шокированы происходящим.

К пострадавшим приехали медики. Солистов госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии.

В октябре прошлого года в Большом театре декорация придавила Евгения Кулеша во время представления. Актер скончался на месте.