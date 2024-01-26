Происшествия 26 января 2024, 17:16 Участников дрифта с фейерверками в Москве привлекли к ответственности Шестерых участников дрифта с фейерверками в Вешняках привлекли к ответственности Петров Сергей/news.ru/globallookpress

Читать 360tv в

На востоке Москвы в районе Вешняки молодые люди, находясь за рулем автомобилей, устроили дрифт-шоу с фейерверками. Всех участников уже установили, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что вечером в четверг, 25 января, шесть автомобилей ехали по участку кругового движения по Вешняковской улице, грубо нарушая ПДД. При этом из дрифтующих машин запускали фейерверки.

Реклама

Полицейские сразу же остановили один из автомобилей рядом с домом № 6 по Вешняковской улице. Как выяснилось, у 21-летнего водителя не было водительских прав, его привлекли к ответственности.

Позже автоинспекторам удалось найти всех остальных участников опасного заезда. На них составили протоколы об административных правонарушениях.

Ранее прокуратура Москвы направила в суд иск, в котором потребовала запретить распространять в России видео с агрессивной ездой, размещенное в интернете автоблогером Гаджи Гаджиевым. На одном из видео несколько молодых людей, находясь в салоне иномарки, играют в «шашечки» на набережной Тараса Шевченко и Кутузовском проспекте.