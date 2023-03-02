Эксклюзив 02 марта 2023, 09:49 Участников аварии в Новой Москве зажало в автомобилях Проезд по Киевскому шоссе в Новой Москве ограничили из-за ДТП с 3 машинами РИА «Новости»

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На Киевском шоссе в Новомосковском административном округе столкнулись три автомобиля. Три человека, в том числе ребенок, оказались зажатыми. На дороге ограничили движение, рассказал источник «360».

Авария произошла утром 2 марта на 29-м километре Киевского шоссе у поселения Московский. В ДТП попали ВАЗ 2114, такси Hyundai Solaris и еще один автомобиль. В машинах после столкновения зажало трех человек, в том числе ребенка. Произошел разлив топлива. Спасатели вызволили пострадавших и передали медикам.

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Движение по трем полосам из пяти ограничили. По информации сервиса «Яндекс Пробки», затор на дороге растянулся от выезда из квартала 53 до поворота на улицу Академика Чумакова.