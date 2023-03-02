02 марта 2023, 09:49
Участников аварии в Новой Москве зажало в автомобилях
Проезд по Киевскому шоссе в Новой Москве ограничили из-за ДТП с 3 машинами
На Киевском шоссе в Новомосковском административном округе столкнулись три автомобиля. Три человека, в том числе ребенок, оказались зажатыми. На дороге ограничили движение, рассказал источник «360».
Авария произошла утром 2 марта на 29-м километре Киевского шоссе у поселения Московский. В ДТП попали ВАЗ 2114, такси Hyundai Solaris и еще один автомобиль. В машинах после столкновения зажало трех человек, в том числе ребенка. Произошел разлив топлива. Спасатели вызволили пострадавших и передали медикам.
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Движение по трем полосам из пяти ограничили. По информации сервиса «Яндекс Пробки», затор на дороге растянулся от выезда из квартала 53 до поворота на улицу Академика Чумакова.
Москва 2022
ДТП
МЧС РФ
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