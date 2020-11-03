Во время движения свадебного кортежа в Карабулаке в Ингушетии чуть не прострелили голову одному из пассажиров машины. Пуля попала в подголовник.

Участники свадебного кортежа в Карабулаке чуть не прострелили голову одному из пассажиров машины, сообщает источник "360». Мужчину спас подголовник сидения. Если бы не он, свадебное торжество закончилось бы гораздо печальнее. Травматический пистолет держал в руках другой гость — тоже пассажир машины, но на заднем сидении.

В конце сентября власти Ингушетии ввели ряд ограничений, связанных со свадьбами. Теперь праздничный кортеж может состоять не более чем из четырех машин. Если же автомобилей движется больше, то организаторов свадьбы штрафуют на 50 тысяч рублей. Деньги пойдут на помощь малоимущим.

Кроме того, власти региона запретили стрелять на свадьбах. Однако, судя по видео с простреленным сидением машины, это не останавливает любителей оружия.

В марте 2020 года стрельбу на свадьбе устроил мужчина в Нижневартовске. На выстрели пожаловалась местная жительница. Оказалось, один из гостей стрелял в воздух.