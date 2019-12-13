Участники свадебного картежа в Петербурге обстреляли «ГАЗель»

По самому крупному каналу в Северной столице двигались две иномарки. Водители и пассажиры из Audi и Mercedes вышли на дорогу и напали на владельца ГАЗели. Стрельба раздалась на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала 12 декабря. Злоумышленники стреляли в воздух, сломали зеркало и помяли дверь большегруза.

Сотрудники ГИБДД остановили участников потасовки. В отделение полиции они доставили четырех человек в возрасте от 19 до 30 лет, трое из них — уроженцы закавказских государств. У одного из них правоохранители изъяли газовый пистолет.

Оказалось, что иномарки следовали в составе свадебного кортежа. Возбуждено уголовное дело.