    30 мая 2020, 15:56

    Участники религиозного клана устроили перестрелку в Ингушетии

    Алена Макаренко, Мария Еремина

    Баталхаджинцы — члены влиятельной религиозно-общинной группы — устроили перестрелку в селении Сурхахи в Ингушетии. Есть пострадавшие с огнестрельными ранениями, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное МВД.

    Часть батлаков решила покинуть клан по религиозным мотивам. Из-за этого они поссорились с другими представителями группы, конфликт перерос в перестрелку. Приблизительно 20-30 человек перебрались через забор на территорию дома на улице Партизанская, где напали на местных жителей. Те, защищаясь, открыли огонь из охотничьего ружья и травматического пистолета.

    Пять человек попали в республиканскую клиническую больницу с огнестрельными ранениями. Два жителя дома добровольно сдали оружие, их доставили в отделение полиции.

    «Общественный порядок в районе места происшествия восстановлен полностью», — отметили в министерстве. Устанавливаются другие участники конфликта.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.

    Режим контртеррористической операции введен в городе Сунжа, сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб. Местных жителей призывают сохранять спокойствие и не допускать массовых беспорядков. В ходе операции в Сунже блокирована группа бандитов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).