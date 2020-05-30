Участники религиозного клана устроили перестрелку в Ингушетии

Часть батлаков решила покинуть клан по религиозным мотивам. Из-за этого они поссорились с другими представителями группы, конфликт перерос в перестрелку. Приблизительно 20-30 человек перебрались через забор на территорию дома на улице Партизанская, где напали на местных жителей. Те, защищаясь, открыли огонь из охотничьего ружья и травматического пистолета.

Пять человек попали в республиканскую клиническую больницу с огнестрельными ранениями. Два жителя дома добровольно сдали оружие, их доставили в отделение полиции.

«Общественный порядок в районе места происшествия восстановлен полностью», — отметили в министерстве. Устанавливаются другие участники конфликта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Режим контртеррористической операции введен в городе Сунжа, сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб. Местных жителей призывают сохранять спокойствие и не допускать массовых беспорядков. В ходе операции в Сунже блокирована группа бандитов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).