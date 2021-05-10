Участники поисков раскрыли подробности исчезновения главы омского Минздрава

Глава омского Минздрава Александр Мураховский мог налететь на дерево на квадроцикле, а потом потеряться в полутора километрах от дороги. Такую версию выдвинули участники поисков чиновника.

«Александр Мураховский на своем квадроцикле повис на березе в 1,5 километра от дороги», — рассказал «СуперОмску» один из членов поисковой операции.

Другой участник поиска в беседе с ngs55.ru отметил, что Мураховский, налетев на березу, оказался в треугольнике, где с трех сторон все дороги ведут на охотничью базу.

«Люди там на легковушках проезжают. Дождей не было», — добавил собеседник издания.

По его словам, у квадроцикла Мураховского не был включен передний мост. То есть он и не пытался выехать. Следы чиновника уходили в сторону дороги.

«Может, плохо стало», — предложил он.

Операция по поиску Мураховского началась 9 мая. Ночью ее приостановили, но утром возобновили снова. В поисках участвуют полицейские, сотрудники Росгвардии, спасатели МЧС, волонтеры, местные жители.