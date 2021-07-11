Мальчик погиб под колесами электрички на Ярославском направлении Московской железной дороги. Он переезжал пути на детском кроссовом мотоцикле, когда его сбил поезд. Об этом сообщила пресс-служба Московское межрегионального СУ на транспорте СК России.

«Несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения при попытке проехать на детском кроссовом мотоцикле по пешеходному настилу остановочного пункта „43-й километр“, был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва — Сергиев Посад», — говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе отметили, что это произошло вечером 10 июля.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что погибший ребенок участвовал в музыкальном шоу «Голос. Дети». Его имя не сообщается.

Следователи завели уголовное дело по части второй статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Специалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.