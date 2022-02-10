Участника нападения на экс-депутата Госдумы Шингаркина задержали

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать одного из напавших на бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина. Такую информацию предоставил Telegram-канал «112».

Нападение на Шингаркина произошло 5 февраля. На экс-депутата Госдумы прямо возле его офиса в центре Москвы набросились неизвестные. С различными травмами, полученными в результате избиения, Шингаркина отправили в больницу. Медики диагностировали у него перелом скуловой кости со смещением.

Полиции удалось задержать одного из нападавших. Согласно предварительным данным, им является профессиональный 24-летний боксер. Именно он привез нападавшего к месту преступления. Правоохранителям удалось установить его личность. В данный момент полиция занимается его поисками.

На днях РЕН ТВ показал новое видео с нападением на экс-депутата Госдумы. На видео с камеры наблюдения видно, что нападавший настиг Шингаркина, когда тот собирался сесть в свой автомобиль. Едва он успел открыть дверь, как к нему подлетел мужчина в спортивных штанах, черной куртке и красном капюшоне. Злоумышленник нанес ему несколько ударов в область головы.