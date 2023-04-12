Происшествия 12 апреля 2023, 04:19 Участника бандитского подполья нейтрализовали в Чечне Кадыров заявил о нейтрализации участника бандитского подполья в чеченском селе Гвардейское Pxhere

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Сотрудники полиции и ОМОН совместно с ФСБ по Чечне в ходе спецоперации нейтрализовали участника бандитского подполья в селе Гвардейском. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале.

По его словам, успешная спецоперация прошла в ночь на 12 апреля в Гвардейском Надтеречного района Чечни.

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Участник незаконного формирования, как уточнил Кадыров, прибыл в Чечню из соседнего региона. По имеющимся данным, злоумышленник был вооружен. Поэтому, как отметил глава республики, было решено провести ночную спецоперацию. Силовики привлекли технические средства для максимальной безопасности гражданского населения.

В ходе проведения спецоперации преступнику предложили сдаться, но он вместо этого попытался скрыться. При задержании преступник был ранен. Личность подозреваемого уже установили, сейчас он дает показания.

Кадыров также опровергнул информацию о «бурной перестрелке», которая стала распространяться в Сети. Как пояснил глава Чечни, это была «обычная спецоперация по ликвидации преступника».

В конце марта в чеченском Гудермесе ответным огнем ликвидировали двоих преступников. Оперативная информация о двух преступниках в частном секторе города отрабатывалась совместно со спецслужбами силовиками Чеченской Республики.