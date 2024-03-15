Важное 15 марта 2024, 12:42 Участник территориальной самообороны погиб при обстреле ВСУ Грайворона Гладков: при атаке ВСУ по Грайворону погиб член территориальной самообороны РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали город Грайворон в Белгородской области. В результате обстрела погиб участник территориальной самообороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть погибший. Это участник нашей территориальной самообороны. Он был одним из активных ее участников — неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе», — указал он.

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Мужчина заступил на дежурство утром 15 марта. Во время обстрела участников территориальной самообороны находился на улице. Он получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью, подчеркнул губернатор.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он назвал гибель мужчины тяжелой утратой для всех жителей Белгородской области.

При обстреле ВСУ повредило асфальт в центре города. Осколками посекло соседние здания торговых площадей. Разные повреждения получили семь частных жилых домов, два гаража и две машины.

Утром над Белгородом силы ПВО ликвидировали семь снарядов из систем реактивного залпового огня. Пострадали два местных жителя.