15 марта 2024, 12:42
Участник территориальной самообороны погиб при обстреле ВСУ Грайворона
Гладков: при атаке ВСУ по Грайворону погиб член территориальной самообороны
Вооруженные силы Украины атаковали город Грайворон в Белгородской области. В результате обстрела погиб участник территориальной самообороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Есть погибший. Это участник нашей территориальной самообороны. Он был одним из активных ее участников — неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе», — указал он.
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Мужчина заступил на дежурство утром 15 марта. Во время обстрела участников территориальной самообороны находился на улице. Он получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью, подчеркнул губернатор.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он назвал гибель мужчины тяжелой утратой для всех жителей Белгородской области.
При обстреле ВСУ повредило асфальт в центре города. Осколками посекло соседние здания торговых площадей. Разные повреждения получили семь частных жилых домов, два гаража и две машины.
Утром над Белгородом силы ПВО ликвидировали семь снарядов из систем реактивного залпового огня. Пострадали два местных жителя.
ВСУ
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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