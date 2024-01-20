20 января 2024, 23:08
Участник «Своей игры» лишился кошелька с валютой на шопинге в московском ТЦ
Shot: бумажник с валютой украли у участника «Своей игры» Кругова в ТЦ Москвы
Поход за продуктами дорого обошелся участнику интеллектуального шоу «Своя игра» Андрею Кругову. Вернувшись домой, он не нашел свой портмоне с рублями, долларами и евро. Общая сумма ущерба составила 259 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным авторов поста, Кругов решил, что кошелек у него украли во время похода по торговому центру «Гагаринский», вернувшись обратно интеллектуал попросил сотрудников о помощи, а также предоставить ему доступ к камерам наблюдения. Получив отказ, Кругов отправился в полицию, предварительно заблокировав банковские карты.
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