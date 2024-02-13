13 февраля 2024, 18:05
Участник СВО из Уссурийска рассказал о причине нападения школьников
Целью напавших на квартиру участника СВО в Уссурийске школьников был его сын
Напавшие на квартиру участника специальной операции в Уссурийске школьники приходили не к самому мужчине, а к его сыну. Об этом бывший военнослужащий рассказал «360».
«Лично от меня они ничего не хотели, сына моего допытывали. На ребенка нападали, а на меня — нет. Они забрали его телефон, но вернули в полиции на следующий день», — сказал он.
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Бывший военный отметил, что от подростков ранее поступали угрозы.
«Говорили, что побьют. Я говорил им, мол, кому угрожаете? Да я сам их побью, там подростки 15 лет, елки-палки», — добавил мужчина.
В конце января группа школьников в Уссурийске проникла в квартиру к участнику спецоперации под предлогом несуществующего долга. Следственный комитет по Приморскому краю сообщал, что несовершеннолетние избили его и забрали имущество на сумму семь тысяч рублей.
Полицейские оперативно задержали подозреваемых. Следователи завели два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Грабеж».
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