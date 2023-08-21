21 августа 2023, 00:32
Участник спортивного забега умер в Казани
ТАСС: 37-летний мужчина умер во время ночного забега в Казани
Участник забега скончался 20 августа в Казани. Ему стало плохо во время преодоления 10-километровой дистанции, сообщил ТАСС.
Медики сразу же оказали мужчине помощь. Он скончался в больнице после госпитализации. По словам организаторов забега, бегун предоставил медицинскую справку, которая позволяла принять участие в соревнованиях.
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Кроме того, житель Казани не в первый раз был бегуном на подобных мероприятиях. Точная причина смерти участника забега не указывалась.
Похожий случай ранее произошел на забеге в Екатеринбурге. Участнику 10-километрового забега стало плохо на девятом километре трассы, позже он умер.
Ранее после спарринга на пляже Азова скончался 16-летний юноша. По данным местных СМИ, он потерял сознание, когда закончил соревнование и снял перчатки. Прибывшим на место медикам оставалось констатировать смерть подростка.
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