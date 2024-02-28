Происшествия 28 февраля 2024, 11:12 Участник рок-группы кормил басиста женскими гормонами, чтобы увести его невесту Солист рок-группы Llorona кормил басиста эстрогеном, чтобы увести его невесту Freepik

Читать 360tv в

Хардкор-метал-группа Llorona из Нэшвилла в США выгнала солиста из коллектива, так как выяснилось, что тот кормил басиста женскими гормонами, чтобы сделать его похожим на трансвестита и увести его невесту. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Малоизвестная группа Llorona поделилась этой историей на своей странице в Instagram*, но позже публикацию удалили. Пост гласил, что участник группы по имени Диего подмешивал своему другу порошкообразные протеиновые добавки с добавлением женского гормона на протяжении пяти месяцев.

Реклама

Его целью, по словам участников группы, было заставить себя казаться мужественным по сравнению с феминизированным другом и привлечь внимание невесты соперника.

В публикации такой поступок назвали глупым мышлением пещерного человека, а его действия — бессмысленными. Группа также сообщила, что Диего признался, что был одержим девушкой.

Бывшие друзья солиста сказали, что это вмешательство повлекло большие финансовые затраты, чтобы пострадавшему парню удалось выяснить, что происходит с его телом. Кроме того, они бы и не узнали ничего: вредитель скрывал это до последнего, но в итоге напился и написал откровенное СМС.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.