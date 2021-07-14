Участник побоища в Кузьминках поскандалил в отделе полиции

Один из мигрантов, задержанных после массовой драки у станции метро «Кузьминки» в Москве, устроил скандал в отделе полиции. Мужчина расхаживал по помещению в полуголом виде и матерился на стражей порядка.

Видео с задержанным, снятое в ОМВД по Дмитровскому району, опубликовал РЕН ТВ. На кадрах можно заметить, как мужчина ходит по отделению босиком и в одних шортах. Он ругается матом и требует, чтобы ему дали воды. Просьбу мигранта выполнили.

На кадрах можно увидеть и других приезжих, задержанных после массовой драки, произошедшей в ночь на вторник. По данному факту завели дело по статье «Хулиганство».

По неофициальным оценкам, в стычке приняли участие около 200–400 человек. Уже более 100 подозреваемых задержали. Это выходцы из Средней Азии. Их могут выслать из России. Шестерых участников конфликта накануне арестовали на 15 суток.

Предположительно, в конфликте принимали участие приезжие из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Столичные власти заявили, что причиной массовой драки послужил бытовой конфликт, произошедший за несколько дней до этого в Московской области.