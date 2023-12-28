Происшествия 28 декабря 2023, 15:22 Участник ОПГ получил 10 лет колонии за организацию нарколаборатории во Владимирской области

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Суд во Владимирской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении участника ОПГ. Его признали виновным в производстве нелегальных веществ. Об этом сообщил «Царьград».

По данным регионального УФСБ, летом 2022 года фигурант вместе с подельниками организовал нарколабораторию в деревне Сажино. Силовики изъяли более 163 килограммов запрещенных средств.

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Мужчине назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.