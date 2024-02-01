Происшествия 01 февраля 2024, 15:07 Участник массового ДТП в Свердловской области рассказал о спасшем жизнь маневре Водитель разбитой машины в крупном ДТП на Тюменском тракте рассказал о спасении РИА «Новости»

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Быстрая реакция спасла от мгновенной смерти водителя одной из четырех пострадавших легковушек в массовой аварии с грузовиками на Тюменском тракте в Свердловской области. В беседе с изданием E1.RU водитель заявил, что мог оказаться под колесами одной из фур.

Мужчина пояснил, что причиной аварии мог стать туман, из-за которого видимость максимально снизилась. Въехав в белую пелену, он снизил скорость и увидел стоящую на дороге фуру, а сзади в этот момент на его легковушку летел самосвал «Тонар».

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«Нажал на педаль газа, и это меня спасло, иначе я бы был под грузовиком. „Тонар“ въехал во впереди идущую фуру, я как раз находился между ними. Если бы не отъехал, я бы лежал под этой фурой, а так обошлось без жертв», — рассказал водитель.

Он добавил, что большегруз все же въехал в заднюю часть машины и отправил ее кювет. Восстановлению транспортное средство не подлежит.

В областном Минздраве журналистам сообщили, что всего в аварии пострадали три человека. Врачи из центра медицины катастроф на месте оказали помощь двум раненым и забрали еще одного пострадавшего в районную больницу.

По данным Свердловского ГИБДД, всего на Тюменском тракте столкнулись пять грузовиков и четыре легковых автомобиля. Пострадавшие машины перекрыли всю трассу, поэтому водителям рекомендовали искать пути объезда.