Участник группы Bad Balanсе погиб во время пожара в Петербурге

«Купера больше нет», — говорится в группе.

Роман Алексеев — таково настоящее имя исполнителя — сгорел при пожаре на Северном проспекте в Выборгском районе Санкт-Петербурга 23 мая. Вместе с ним погибла мать Людмила. Судмедэкспертиза назначена на 25 мая.

Музыканту было 43 года. Дату и место похорон родные и близкие назовут позже.

«За плечами Купера сольный альбом „ЙЯ“, создание своего уникального рэп-стиля и участие в бессмертном хите „Питер — я твой“», — также говорится в сообщении.

Пламя охватило квартиру на восьмом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Bad Balance — советская и российская хип-хоп-группа, которую осенью 1989 года основали Влад Валов (ШЕFF) и Глеб Матвеев (LA). Сокращенный вариант Bad Balance — Bad B. Музыкальные исполнители обрели всероссийскую популярность в середине 1990-х.

До Bad Balance рэпер выступал в группе DA 108 и пел сольно. Он участвовал в записи альбома «Каменный лес», который вышел в 2000 году. А в 2006-м Алексеев выпустил пластинку «ЙЯ».