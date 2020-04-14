Участник боксерского спарринга скончался в Челябинске

По информации портала «Ридус», участники боя выпивали вместе с друзьями, а затем решили проверить свои силы.

Молодые люди вышли на улицу, надели боксерские перчатки и стали бороться. Их спарринг знакомые запечатлели на видео.

Один из бойцов потерял сознание, из-за чего пропустил несколько ударов в голову. Другой участник довел пострадавшего до квартиры. Там последний погиб от полученных травм.

«Как выяснила экспертиза, смерть наступила от тупой травмы головы, осложнившейся травматическим отеком и нарушением мозгового кровообращения тяжелой степени», —уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

В настоящее время жителю Челябинска грозит лишение свободы до двух лет по статье «Причинение смерти по неосторожности».