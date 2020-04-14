    14 апреля 2020, 11:48

    Участник боксерского спарринга скончался в Челябинске

    Ольга Ситникова

    Мужчины из Челябинска устроили боксерский спарринг. Во время поединка один из них до смерти избил другого. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    По информации портала «Ридус», участники боя выпивали вместе с друзьями, а затем решили проверить свои силы.

    Молодые люди вышли на улицу, надели боксерские перчатки и стали бороться. Их спарринг знакомые запечатлели на видео.

    Один из бойцов потерял сознание, из-за чего пропустил несколько ударов в голову. Другой участник довел пострадавшего до квартиры. Там последний погиб от полученных травм.

    «Как выяснила экспертиза, смерть наступила от тупой травмы головы, осложнившейся травматическим отеком и нарушением мозгового кровообращения тяжелой степени», —уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

    В настоящее время жителю Челябинска грозит лишение свободы до двух лет по статье «Причинение смерти по неосторожности».